Urlaubsverkehr: Acht Kilometer Stau auf Brennerautobahn

Bei der Mautstelle Rosenbach auf der Karawankenautobahn (A 11) in Richtung SĂĽden standen Lenker am Samstagvormittag rund sieben Kilometer im Stau. Der Ă–AMTC sprach am Samstag von einem Zeitverlust von rund 25 Minuten.

Einen Stau von rund drei Kilometern Länge mit 15 Minuten Zeitverlust registrierte der Klub auch beim Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn. "Die Tendenz ist steigend", berichtete der ÖAMTC.

Verzögerungen in Wien

Der Verkehrsklub verwies am Samstag auch auf das Donauinselfest in Wien, das noch bis zum Sonntag ĂĽber die BĂĽhne geht.

➤ Mehr zum DIF: Der neue rote Donauinselfest-Star

Auch in der Bundeshauptstadt müsse deshalb mit Verzögerungen gerechnet werden, hieß es.