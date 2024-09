Sachschäden durch Unwetter: Wie viel zahlt die Versicherung?

Nach einem Unwetter stellt sich die Frage, ob die Versicherung für den Schaden aufkommt. Meist ist die Versicherungsleistung beschränkt. Wer sich absichern will, muss entsprechende Versicherungen wie etwa gegen Katastrophen- oder in der Landwirtschaft gegen Hagelschäden abschließen.

So sind mit der Versicherung Schäden durch Sturm mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 60 km/h und Folgeschäden durch umstürzende Bäume und Masten oder Hagel abgedeckt.

Entstehen an der Immobilie Schäden durch Hochwasser oder Erdbeben, würden in den meisten Fällen je nach Polizze der Eigenheim- bzw. Haushaltsversicherung auch Schäden von 5.000 bis 10.000 Euro abgegolten, teilte Christian Kreuzer von der Wiener Städtischen am Sonntag der APA mit.