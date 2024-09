Unwetter sorgen für schwere Beeinträchtigungen im Straßenverkehr

Seit Sonntagvormittag ist die Westautobahn A1 ab dem Knoten St. Pölten in Fahrtrichtung Wien gesperrt, der Verkehr wird über die S33 und die S 5 umgeleitet.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar , bis wann die Autobahn wieder freigegeben werden kann. Das werde sich frühestens am Montag abschätzen lassen, erklärte ein Sprecher der Asfinag.

Wobei die Asfinag darauf hinweist, dass in diesem Bereich auch Landes- und Gemeindestraßen in weiten Teilen überschwemmt sind.

Ebenfalls überschwemmt ist die Unterführung Stadionbrücke auf der A 4 Ostautobahn , die Umleitung erfolgt über das Kreuzungsplateau. Laut den Bildern der Unwetterwarnzentrale UWZ ist mittlerweile auch die Zufahrt zur Südosttangente in Wien überflutet.

Der Autobahnbetreiber empfiehlt aber dennoch dringend, nicht zwingend erforderliche Autofahrten zu verschieben, andernfalls unbedingt das Fahrverhalten an die derzeit extremen Bedingungen anzupassen, das Tempo stark zu reduzieren und den Abstand zum vorderen Fahrzeug deutlich zu vergrößern.

Kritisch entwickelte sich der Pegelstand der Donau auch im Bereich des Tunnels Kaisermühlen . Die Marke von sieben Metern wurde bereits am Vormittag erreicht. Die Asfinag beobachtete die Lage vor Ort genau, um im Extremfall zur Sicherheit den Tunnel zu sperren , sollte das Wasser weiter steigen, aktuell gibt es weiterhin keine Einschränkungen.

Ebenso sei es derzeit nicht möglich, über die Altmannsdorferstraße auf die A23 und in weiterer Folge auf die Südautobahn zu gelangen, so ein Sprecher der Asfinag.

Auf der Außenringautobahn A21 gab es am Sonntagnachmittag überdies eine kleine Mure, die die Fahrbahn erreicht hat. Kurzzeitig war dort nur eine Fahrspur frei.

Behinderungen am hochrangigen Straßennetz gibt es derzeit auch noch auf der Südautobahn bei Bad Waltersdorf. Dort hatte es in der Nacht auf Sonntag zahlreiche Baumwürfe wegen des starken Sturms gegeben. Die Asfinag hat die zwischenzeitlich gesperrte Fahrbahn noch am Vormittag wieder freigeben können, allerdings sind Pannenstreifen und linke Fahrspur aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt.