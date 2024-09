Wetterbesserung in Sicht: Wie es nach dem Hochwasser weiter geht

Was die unwettergeplagten und von Hochwasser betroffenen Regionen vor allem in Ostösterreich betrifft, ist Entspannung in Sicht. Der Dauerregen geht am Dienstag zu Ende , teilte Geosphere Austria Montagmittag mit.

Der aktuellen Prognose zufolge sind bis Dienstag in der Früh vom Tiroler Unterland bis in den Osten weitere Regenmengen zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter zu erwarten. Vereinzelt können um die 80 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen, wobei das Bergland des Mostviertels am meisten Niederschlag abbekommen dürfte.

Vor allem in Niederösterreich und Wien sind seit Donnerstag bis Montagvormittag örtlich bis zu 400 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen. Zwischen 300 und knapp 400 Liter pro Quadratmeter wurden an den Wetterstationen der Geosphere Austria in Lilienfeld, St. Pölten, Langenlebarn, Lunz am See, Buchberg, Reichenau an der Rax, Schwarzau im Freiwald und in Weyer in Oberösterreich registriert.

Zwischen 250 und 300 Liter pro Quadratmeter ergossen sich an den Wiener Wetterstationen Mariabrunn und Stammersdorf. In Niederösterreich wurden dieselben Mengen in Oberndorf an der Melk, Bärnkopf, Klausen-Leopoldsdorf und Puchberg am Schneeberg, in Oberösterreich in Unterach am Attersee, Bad Ischl und Windischgarsten verzeichnet.