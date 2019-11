Wetter: "Die Lage ist angespannt", Bub in Spital ausgeflogen

Die heftigen Schnee- und Regenfälle halten die Menschen im Westen und Süden Österreichs bereits seit vergangenen Mittwoch in Atem. Besonders betroffen waren seitdem stets Osttirol, Teile Kärntens, das südliche Salzburger Land und auch das italienische Südtirol. Erst für Mittwoch ist eine Ende der Niederschläge in Sicht. In Teilen des österreichischen Bundeslandes Kärnten hat es im laufenden Monat bereits viermal so viel geregnet und geschneit wie sonst in einem gesamten November.

Evakuierungen

Immer wieder mussten Häuser evakuiert werden. Im Osttiroler Gaimberg waren Baggerarbeiten die Ursache für Räumung: Bei einem steil abfallenden Hang unterhalb eines Rohbaus samt Swimmingpool wurden mehrere Elemente einer Hangsicherung durch die Arbeiten aus der Bodenverankerung gerissen, um diese auszutauschen. Doch da dadurch der Hang instabil erschien und auf die darunterliegenden Wohnhäuser abzurutschen drohte, wurden die Arbeiten vom Bürgermeister eingestellt. Eine Begutachtung ergab, dass die Hangsicherung nicht mehr gegeben und daher ein Hangrutsch nicht mehr auszuschließen war. Die Wohnhäuser wurden daraufhin evakuiert. 18 Personen aus sieben Häusern wurden zum Teil in einem Hotel oder bei Verwandten untergebracht.

Und Dienstagfrüh waren in Osttirol noch rund 1.000 Haushalte ohne Strom gewesen. Hauptbetroffen von den Stromausfällen waren weiter das Tauern- und Kalsertal, das Villgratental sowie das hintere Lesachtal bis zur Landesgrenze.

Durch den Starkregen der vergangenen Tage sind im Bezirk Zell am See, Salzburg, zahlreiche Hänge ins Rutschen gekommen. Muren blockieren wichtige Verkehrsverbindungen. Außerdem ist die Lawinengefahr weiter hoch. Daher hat die Bezirkshauptmannschaft Zell am See das Bundesheer für einen Assistenzeinsatz angefordert. 49 Soldaten aus der Wallner-Kaserne unterstützen nun die freiwilligen Helfer in Thumersbach und Bruck an der Großglocknerstraße.