Unwetter: Einsätze wegen umgestürzter Bäume und Muren in Kärnten

Eine Gewitterfront hat am Montag in Kärnten für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Wie der Landesfeuerwehrverband mitteilte, kam es wegen umgeknickter Bäume oder kleinerer Überflutungen zu 45 Einsätzen. Die Aufräumarbeiten waren in den Abendstunden im Gange.



Die Gewitterfront zog über Villach, Villach-Land , Ossiacher Tauern und dann weiter Richtung Liebenfels und St. Veit an der Glan. Starke Windböen knickten vieler Orts Bäume um, wodurch Fahrbahnen blockiert oder Stromleitungen beschädigt wurden. Vereinzelt sorgte Starkregen für kleinere Überflutungen.

Verletzte gab es keine.