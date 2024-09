"Notruf aus den Alpen": Wegenetz durch Unwetter massiv beschädigt

"Wir sind dabei, uns einen Überblick zu verschaffen und das Schadensausmaß zu erheben. Klar ist, viele Wege sind vermurt. Einige sind womöglich gar nicht mehr herzustellen. Wir stehen vor großen Herausforderungen und Investitionen", sagte Unterberger gegenüber der APA.

Wege unterspült

Während im Osten und in Tallagen die Regenfälle Wege unterspült oder weggerissen haben, ist im Westen über 1.500 Meter in kurzer Zeit sehr viel Schnee gefallen. Mit den steigenden Temperaturen ist es zu Lawinenabgängen gekommen. "Es gibt Lawinenkegel, wie man sie oft erst im Frühjahr sieht", verriet Unterberger. Was das für die Wege und Steige im hochalpinen Gelände bedeutet, werde sich teilweise erst im kommenden Frühjahr zeigen: "In den Gletscher-Regionen ist die heurige Bergsteiger-Saison ja vorzeitig beendet."