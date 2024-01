Untreue: Funktionäre der Österreichischen Tierrettung verurteilt

Zwei Funktionäre der Österreichischen Tierrettung sind am Dienstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen Untreue in Höhe von 260.000 Euro an Vereinsvermögen zu Freiheitsstrafen auf Bewährung nicht rechtskräftig verurteilt worden.

Der Hauptbeschuldigte erhielt 15 Monate, der Zweitangeklagte zehn Monate. Sie zeigten sich teilweise geständig. Ihr Anwalt sprach von "Unwissentlichkeit und Schlamperei" der Beschuldigten. "Sie haben sich nicht persönlich bereichert."

