Hunde scharf gemacht und gequält: Mann (45) in Linz vor Gericht

Es waren schockierende Bilder von verwahrlosten und gequälten Tieren, die im September des Vorjahres an die Öffentlichkeit kamen. Die Anklage spricht jetzt von 50 Hunden, die ein 45-jähriger Mann in Ansfelden in einem Keller unter grausamsten Bedingungen gehalten haben soll.

Vor Ort bot sich den Polizisten ein grausiges Bild: Die Tiere zeigten sich völlig verängstigt, waren abgemagert und mit Narben übersät. Sie waren eingesperrt und lagen in ihrem eigenen Kot und Urin.

➤ Mehr lesen: Ansfeldens Folterkeller: Anklage und Prozesstermin stehen

In dem dunklen Keller, in dem die Zwinger untergebracht waren, gab es weder Lüftung noch Fenster oder sonstige Lichtquellen.