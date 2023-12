Ansfeldens Folterkeller-Opfer: Anklage und Prozesstermin stehen

Denn zusätzlich zu den 44 lebend gefundenen Tieren waren drei verendete Hunde am Areal entdeckt worden, drei Hunde waren dem Mann schon zuvor abgenommen worden und finden sich im gegenständlichen Strafantrag wieder.

Dem 45-jährigen Mann wird darüber hinaus Drogenbesitz und -weitergabe vorgeworfen, außerdem habe er eine Vielzahl an Waffen im Haus gebunkert - trotz aufrechten Waffenverbots. Zehn Schusswaffen wurden sichergestellt, einige Schreckschusswaffen, Messer und eine ganze Menge an Munition. Ebenso hat die Polizei beim Zugriff in Ansfelden Falschgeld im Haus gefunden.

Zweites Verfahren wegen Verbotsgesetz

Der Mann ist für die Justiz übrigens kein unbeschriebenes Blatt mehr. Er ist nach dem Verbotsgesetz wegen der öffentlichen zur Schau-Stellung von Nazi-Devotionalien - in seinem Fall Tätowierungen - rechtskräftig verurteilt. Auch aktuell wird dem Oberösterreicher ein Verstoß gegen das Verbotsgesetz zur Last gelegt - dieses wird allerdings in einem gesonderten Verfahren behandelt, für das es derzeit weder Anklage noch Prozesstermin gib.