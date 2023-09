44 misshandelte Hunde in Oberösterreich entdeckt

Ein Aufsehen erregender Fall von Tierquälerei wurde in Oberösterreich bekannt. In einem Haus in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) sind am Freitag 44 verwahrloste Hunde entdeckt worden. Vor Ort bot sich den Polizisten ein grausiges Bild: Die Tiere zeigten sich völlig verängstigt, waren abgemagert und mit Narben übersät. Sie waren eingesperrt und lagen in ihrem eigenen Kot und Urin. In dem dunklen Keller, in dem die Zwinger untergebracht waren, gab es weder Lüftung noch Fenster oder sonstige Lichtquellen.

Eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte einen Bericht, wonach die Tiere offenbar misshandelt worden waren. „Sie wurden in dunklen Kellerräumen in kleinen Käfigen mit Stachelhalsbändern gehalten.“

Ein 45-jähriger Bewohner des Hauses wurde festgenommen. Die Beamten fanden bei dem Mann auch Waffen und Drogen. Vermutet wird, dass die ausgehungerten Hunde bei illegalen Hundekämpfen eingesetzt wurden. Sie sollen weder ausreichend Futter noch ausreichend Wasser bekommen haben.