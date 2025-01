Unterwegs auf Österreichs Straßen: Wo es 2025 (nicht) stauen wird

In Vorarlberg, Tirol und Salzburg werden deshalb Fahr-, Durchfahr- und Abfahrverbote entlang der Haupttransitrouten verhängt, um Staus im niederrangigen Straßennetz zu verhindern. Dennoch ist mit Verzögerungen zu rechnen wenn Urlauber, vor allem Deutsche am Rückweg nach Bayern, die Heimreise antreten, heißt es.

Zu Jahresbeginn war es – vorerst – noch ruhig auf Österreichs Straßen, zumindest so lange bis sich die Ferien dem Ende zu neigten. Vor allem im Westen Österreichs setze man Maßnahmen gegen den Ausweichverkehr, so der ÖAMTC.

Höhepunkt im August

So wie jedes Jahr werden die Österreicher gestaffelt am letzten Juni bzw. ersten Juliwochenende in den Sommerurlaub starten. Im Osten des Landes beginnen die Ferien schon am 28. Juni, hier sei der Verkehr „erfahrungsgemäß noch verhalten“. Im Westen werde der Ferienbeginn am 5. Juli hingegen schon stärker ausfallen.

Den Höhepunkt der Sommerreisesaison wird voraussichtlich am letzten Juli bzw. ersten Augustwochenende erwartet, denn die bayrischen Nachbarn starten dann gewöhnlich ab 1. August in den Urlaub.