Unterricht im Turnsaal: Maturanten machen den Anfang

Vor dem Unterricht steht das Händewaschen - so sah am Montag der erste Schultag nach der Corona-Sperre für viele Maturanten bzw. Schüler an Abschlussklassen in berufsbildenden mittleren Schulen ( BMS) und Berufsschulen aus. Ebenfalls ungewohnt: Die von Schülern und Lehrern im Schulgebäude getragenen Masken.

An vielen Schulen fand der Unterricht außerdem nicht im normalen Klassenzimmer statt, sondern im Turnsaal - so etwa auch im Goethe-Gymnasium in der Astgasse in Wien-Penzing. Dort waren unter anderem die Handläufe an den Treppen mit Absperrband verklebt, auch am Boden fanden sich Streifen zur Abstandsregelung. Bereits am Eingang deutlich sichtbar waren die Hygieneregeln und Anweisungen zum richtigen Bewegen im Schulhaus.

Vorbereitet wurde diese über das lange Wochenende von zahlreichen freiwilligen Lehrkräften, so Direktor Hubert Kopeszki zur APA. "Wir haben 10.000 Quadratmeter an Schulfläche. Bis da alle Schilder und Plastikstreifen geklebt waren, hat es gedauert."