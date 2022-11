Unis droht kalter Winter: 5.000 kamen zur Demo in Graz

Kälte in den Hörsälen

Velić’ Grazer Kollegin Sarah Rossmann befürchtete, dass zuerst die Bibliotheken und dann die Lehrplätze geschlossen würden. "Danach wird es in den Hörsälen kälter und schließlich sitzen wir wieder im Distance Learning. Wie kann ein Minister, der selbst Rektor einer Uni war, so etwas zulassen?" Die Rektoren plagen vorerst Personalsorgen. "Wir befürchten, dass wir Nachwuchsstellen nicht anbieten können", mahnte Uni-Graz-Chef Riedler. Auch Professuren könnten offenbleiben: Das Szenario sei "sehr real", denn die Personalkosten machten 70 Prozent des Uni-Budgets aus.

Hellmut Samonigg, Rektor der Med Uni, warnte zugleich vor Engpässen auch abseits der Hochschulen: Sollte der Teuerungsausgleich nicht in der nötigen Höhe kommen, "wird das zu massiven Beeinträchtigungen in Lehre, in Forschung und auch im Bereich der ärztlichen Versorgung führen".