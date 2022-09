Unglück in Hörsching: Flugzeug überschlug sich bei Landung

Ein Kleinflugzeug hat sich am Samstagnachmittag bei der Landung am Flughafen in Hörsching (Bezirk Linz-Land) überschlagen und ist auf dem Dach zu liegen gekommen. Der Pilot verletzte sich dabei und kam ins Spital, berichtete die Polizei auf Anfrage der APA.

Flughafen-Feuerwehr im Einsatz

Laut dem Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“ hatte es sich um ein einmotoriges Kleinflugzeug vom Typ YAK-55 gehandelt. Sowohl die Flughafenfeuerwehr Hörsching als auch das österreichische Bundesheer waren zur Rettung des Piloten ausgerückt. Die Unglücksursache ist vorerst nicht bekannt, teilte die Polizei mit.