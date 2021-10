Unglück auf Rolltreppe: Deutscher stürzte in Innsbruck zehn Meter ab

In einem Innsbrucker Einkaufszentrum ist es am Mittwoch zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein 38-jähriger Deutscher ist zehn Meter von einer Rolltreppe zwischen dem dritten und vierten Obergeschoß des Shoppingcenters in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Der Mann hatte laut Polizei versucht, von der abwärtsfahrenden Rolltreppe auf den Handlauf zu springen. Dabei dürfte er das Gleichgewicht verlor haben und zwischen den nebeneinanderliegenden Rolltreppen bis in das Untergeschoß abgestürzt sein.

Der Schwerverletzte wurde in die Klinik eingeliefert. Der Unfall hatte sich gegen 14.00 Uhr ereignet.