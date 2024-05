Ungewöhnliche Pilzsaison: Es gibt bereits Eierschwammerl und Steinpilze

Anfang Jänner tauchte bereits der erste angebliche Fund eines Eierschwammerls in sozialen Medien auf. Manche hielten das zunächst für einen Scherz. Doch danach folgte um drei, vier Wochen früher als gewöhnlich die Morchel-Hochsaison - ein Speisepilz, der in Gerichten vieler Länder bis nach China zu finden ist. Er wächst sogar in Wien.