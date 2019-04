Ungesund: Pleite eines Gesundheitszentrums mit Hang zur Esoterik

Die Ursache

"Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz lässt sich auf den Insolvenzverfall der Eder Beteiligungsverwaltungs GmbH zurückführen. Es war geplant, die anfänglichen Verluste der nunmehrigen Insolvenzschuldnerin durch Darlehen der Eder Beteiligungsverwaltungs GmbH auszugleichen, was in Folge des Insolvenzverfalls jedoch nicht möglich war", zitiert der AKV aus dem Antrag. Der Bilanzverlust betrug im Geschäftsjahr 2017 bereits 206.500 Euro, der Verlustvortrag sogar 241.500 Euro. Damals wurde der Schuldenberg mit 402.900 Euro ausgewiesen.

Laut Unterlagen sind derzeit 43 Gläubiger mit Forderungen in Höhe von 369.077 Euro betroffen, davon fordert die Eder Beteiligungsverwaltungs GmbH als Vermieterin der Betriebsliegenschaft rund 110.000 Euro.