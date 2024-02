Unfallserie auf Österreichs Straßen: 7 Personen verletzt

Verkehrsunfälle am laufenden Band - so die Bilanz der Einsatzkräfte am Dienstagmorgen. Am Montagabend ereigneten sich zahlreiche Unfälle.

Zwei Unfälle mit verletzten Personen passierten auf Schutzwegen. Einer davon in Vorarlberg, der andere in Tirol. Verletzte gab es auch in der Steiermark und in Niederösterreich.

Ein 67-jähriger Fußgänger ist am Montagabend beim Überqueren eines Schutzwegs in Hohenems (Vorarlberg) von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei gegen die Windschutzscheibe des Autos sowie auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Das Unfallopfer wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Feldkirch gebracht. Die 19-jährige Fahrzeuglenkerin hatte den 67-Jährigen übersehen.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr auf der Lustenauer Straße (L203). Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Unfallauto vorläufig sichergestellt und ein Sachverständiger mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Drogenlenker in Villach Mit dem Staatsanwalt wird es wohl auch ein 19-jähriger Autolenker aus Kärnten demnächst Bekanntschaft machen. Denn der junge Mann hat sich am Montagabend in Villach eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er ignorierte Anhaltezeichen der Polizei und raste davon, zwei Fußgänger mussten sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen.

Ein Unfall stoppte den Mann, ein Drogenschnelltest verlief positiv. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, weil er keinen besitzt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Das Auto des Mannes war einer Polizeistreife aufgefallen - wegen auffälliger Fahrweise, wie es von der Polizei hieß. Eine Kennzeichenabfrage ergab, dass die am Pkw montierten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Daraufhin wurde versucht, den 19-Jährigen anzuhalten, was er aber ignorierte.

Er raste davon und fuhr in der Villacher Innenstadt über einen Geh- und Radweg, wo sich zwei Fußgänger nur mit einem Sprung zur Seite retten konnten, um nicht erfasst zu werden. Auf einer Kreuzung missachtete der Lenker eine Stopptafel, weshalb er mit einem von rechts kommenden Auto kollidierte. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 19-jährige Lenker aus Villach leicht verletzt. Sein Beifahrer sowie die drei Insassen des anderen Autos im Alter von 16, 20 und 22 Jahren blieben unverletzt. Tirol: Mutter und Tochter (4) von Pkw erfasst Ein weiterer Unfall auf einem Schutzweg ereignete sich in Tirol. Eine 45-jährige Mutter und ihre vierjährige Tochter sind am Montag in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und verletzt worden.

Der 25-jährige Autofahrer hielt nach der Kollision sofort an und leistete Erste Hilfe. Der Österreicher gab an, dass er von der tiefstehenden Sonne derart geblendet worden sei, dass er die Frau und ihr Kind erst beim Zusammenstoß wahrgenommen habe. Die Mutter erlitt einen Oberschenkelbruch, ihre Tochter kam mit Abschürfungen im Kopfbereich davon. Sie wurde nach der notärztlichen Versorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht. NÖ: Pkw kollidierte mit Traktor In Zwettl (NÖ) kollidierte hingegen ein Pkw mit einem Traktor. Ein 59-jähriger Pkw-Lenker und eine Sechsjährige sind am späten Montagnachmittag bei einer Kollision mit einem Traktor auf einem Güterweg in Zwettl verletzt worden. Ein 53-Jähriger am Steuer der Zugmaschine dürfte an einer Kreuzung das Auto übersehen haben, berichtete die Polizei.