Unfall mit Kinder-Radanhänger in Salzburg

In Salzburg hat sich am späten Dienstagnachmittag ein Unfall zweier Radfahrer samt Kinderanhänger ereignet. Die beiden stießen am Ignaz-Rieder-Kai in Salzburg seitlich zusammen, teilte die Salzburger Polizei am Mittwoch mit. Die 46-jährige Radfahrerin mit ihrem im Kinderanhänger mitfahrenden Kind blieben unverletzt.