Unfall in Kärnten: Mehrere Verletzte wegen Wildwechsels

Bei einem Verkehrsunfall wegen Wildwechsels sind am Donnerstag in der Kärntner Bezirksstadt St. Veit an der Glan drei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 23.00 Uhr verriss die 19-jährige Lenkerin ihren Pkw wegen des Tiers auf der Straße.

Das Auto überschlug sich, bevor es am Dach liegend zum Stillstand kam, berichtete die Polizei. Die Lenkerin und ihre beiden gleichaltrigen Beifahrer wurden ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.