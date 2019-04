Unfall bei Arbeiten in Skigebiet: 45-jähriger Kärntner starb

Ursache noch unklar

Was die Ursache für den tödlichen Zwischenfall gewesen sein könnte, war zunächst noch unklar. Das Seil dürfte jedenfalls an Spannung verloren haben, es hing nach dem Zwischenfall teilweise durch. Theoretisch könnte es gerissen oder aus einer Halterung gesprungen sein. Micheler: "Ob etwas gebrochen ist, wissen wir nicht." Mit weiteren Erkenntnissen zu dem Unfall rechnet der Polizist erst in den nächsten Tagen.