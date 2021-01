Unerlaubte Auszeit vom Lockdown

Jene, die unaufschiebbar oder notwendig sind. Darunter fallen Geschäftsreisen, Reisen nach unerwarteten Ereignisse im familiären Bereich (z. B. Begräbnisse) oder medizinische Gründe, wenn eine Behandlung nur im Ausland stattfinden kann. Die Reise des burgenländischen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil (SPÖ) nach Leipzig wegen seiner Operation war so ein Fall.

Sind Urlaubsfahrten im Lockdown ausdrücklich in einer Verordnung untersagt?

Direkt nachlesen kann man das Verbot nicht. Es gibt auch in der jüngsten Covid-19-Notmaßnahmenverordnung keinen eigenen Punkt dafür, aber: Dass Verreisen nicht erlaubt ist, ergibt sich aus den Ausnahmegründen, die Ausgangsbeschränkungen brechen zu dürfen. Auch das Sozialministerium bestätigt: „Urlaubsreisen sind nicht von den Ausnahmegenehmigungen erfasst und unzulässig.“

Gilt das nur für Auslandsreisen oder auch innerhalb Österreichs?

Ob Schnorcheln auf den Malediven oder Skiurlaub in Tirol - beides ist nicht erlaubt, zudem sind Hotels in Österreich geschlossen. Tagesausflüge dagegen sind möglich und laut Sozialministerium gestattet. Länger an einem anderen Ort als seinem Wohnbereich verweilen darf nur, wer einen Zweitwohnsitz hat. Über den Trick schafften es bekanntlich britische oder schwedische Skifahrer, in Tirol und Salzburg zu Skiurlauben zu kommen.