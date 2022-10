Undichter Chemietransport in Bahnhof: Großeinsatz

Bei einem gefährlichen Chemieeinsatz, zu dem Polizei und Feuerwehr am Samstagabend in St. Johann im Pongau alarmiert wurden, hatten die Einsatzkräfte ein Déjà-vu-Erlebnis. Denn wie schon im Mai dieses Jahres gab es am St. Johanner Bahnhof Alarm um ein aus einem Güterwaggon austretendes, gefährliches Gas. Ein Bahnhofsmitarbeiter hatte kurz vor 20 Uhr stechenden Geruch wahrgenommen und Alarm geschlagen.

Neben zahlreichen Polizeikräften rückten 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Johann, Schwarzach und Bischofshofen an. Das Bahnhofsgelände wurde großräumig gesperrt, alle Zufahrtswege und Gehwege mussten abgesichert werden. Auch der Zugverkehr wurde eingestellt und von den ÖBB kurz nach 20 Uhr ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Anders als im Mai, habe die Feuerwehr bereits bei der Anfahrt gewusst, dass es sich bei dem austretenden Gefahrenstoff um hoch entzündliches und stark reizendes Methylacrylat handelte, berichtete Stefan Hafner von der Feuerwehr St. Johann. Der Stoff wird in der Kunststoffindustrie eingesetzt.