Und wann kommt endlich der Sommer?

Wetter

Rath

Öffnungszeiten: 9–19 Uhr, steht am Eingang des Bades – und das bei jedem. Denn selbst Regen und Sturm halten ein paar Verwegene nicht davon ab, vorbeizuschauen.: „Die kommen mit der Daunenjacke, steigen in das 22 Grad warme Wasser, schwimmen eine Stunde und schlüpfen dann wieder in Jacke, Schal und Mütze.“

Schuld an dem miesen Maiwetter ist ein Tief mit Zentrum über der Nordsee; dadurch kommt polare Kaltluft über Nordwesten nach Österreich, erklärt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Derzeit herrschen große Temperaturunterschiede zwischen dem noch kalten Atlantik und dem schon wärmeren Kontinent. Orlik: „Dort entstehen große Tiefdruckgebiete.“ Daher sei es auch gar nicht so ungewöhnlich, dass es Ende Mai noch einmal Neuschnee gebe. „In den Bergen ist dies alle zwei, drei Jahre der Fall.“ Und in den Tälern kommt es alle zehn Jahre ein Mal vor.

In Salzburg nutzt Bademeister Harald Roth das schlechte Wetter für Reinigungs- und Renovierungsarbeiten. „Vielleicht sind wir einfach vom Mai des Vorjahres verwöhnt gewesen.“ Ein Blick in die Statistik zeigt: Der Mai 2012 war tatsächlich überdurchschnittlich warm, sonnig und trocken. „Es hatte eineinhalb Grad mehr als im Klimamittel“, sagt Meteorologe Stefan Eisenbacher vom Wetterdienst Ubimet.

Heuer liegen vor allem im Westen die Temperaturen und die Zahl der Sonnenstunden unter der Durchschnitt. Außerdem war der Mai in ganz Österreich zu nass. So gab es etwa in Graz oder im Kärntner Gailtal doppelt so viel Niederschlag wie normalerweise im Mai. Hatte es in Wien 2012 schon am 1. Mai 30,3 Grad, kam die Höchsttemperatur heuer über 25,9 Grad nicht hinaus (19. Mai).