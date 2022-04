Unbesetztes Auto stürzte in Maria Alm in Bach

Ein geparktes Auto hat sich Freitagabend vor einem Bauernhaus in Maria Alm (Bezirk Zell am See) in abschüssigem Gelände selbstständig gemacht. Der Wagen rollte erst über eine Wiese, beschädigte dabei einen Strommast, geriet über eine Leitschiene, querte die Hochkönigstraße und landete zum Schluss in einem Bach.

Die Feuerwehr barg das stark beschädigte Fahrzeug aus der Urslau. Der 17-jährige Fahrer dürfte vergessen haben, die Handbremse anzuziehen, so die Polizei.