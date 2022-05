Unbesetzte Lok entgleiste bei Verschubarbeiten in Tirol

Am Frachtenbahnhof in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) ist Dienstagnachmittag bei Verschubarbeiten eine unbesetzte, 72 Tonnen schwere Lokomotive entgleist. Die Lok hatte sich offenbar mit mehreren angehängten Waggons selbstständig gemacht, brach durch eine Lärmschutzwand und kam auf einer Böschung zum Stillstand. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei der APA mit.

Verbindung dürfte sich gelöst haben

Die genaue Ursache für den Vorfall war vorerst unklar. Zwischen zwei Waggons dürfte sich die Verbindung gelöst haben, berichtete der ORF Tirol. ÖBB-interne Untersuchungen waren im Gange.

Der Bahnverkehr war nicht betroffen. Laut Bahn hat sich der Vorfall auf einem Verschubgleis ereignet, das neben der Bahnstrecke liegt.