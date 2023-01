Unbekannter überfiel in Salzburg eine Prostituierte in ihrer Wohnung

Eine 18-jährige Rumänin, die in Salzburg als Prostituierte arbeitet, ist am Samstagnachmittag in ihrer Wohnung von einem Unbekannten überfallen und verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann bedrohte die junge Frau mit einer Pistole, sprühte ihr Pfefferspray ins Gesicht und verlangte Geld.

Der Täter verließ die Wohnung nach dem Angriff ohne Geld oder Wertgegenstände, nahm aber den Bademantel der Frau mit. Die 18-Jährige wurde in der Augenklinik versorgt.