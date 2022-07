Unbekannter legte in Wohnhaus in der Stadt Salzburg Feuer

Ein Unbekannter hat Sonntagabend in einem Wohnhaus in der Stadt Salzburg im Keller Feuer gelegt. Weil der Brand an zwei unterschiedlichen Stellen ausgebrochen war, geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Das Rote Kreuz versorgte acht Bewohner, zwei von ihnen wurden vorsorglich in ein Spital gebracht. Laut einem Sprecher des Roten Kreuzes handelt es sich aber bei allen Betroffenen um leichte Verletzungen bzw. Beeinträchtigungen durch Rauchgase.