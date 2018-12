Umtausch von Schrotteuro ist legal

117 Kilo Münzen hatten Polizisten im Auto eines Deutschen entdeckt. Zuvor war der Mann den Beamten aufgefallen, weil er den Münzzählautomaten einer Bank in Bregenz mit offenbar kaputtem Schrottgeld fütterte. Es folgten U-Haft, ein Prozess und, wie berichtet, der Freispruch vom Vorwurf des Betrugs.

Der wurde von der Staatsanwaltschaft beeinsprucht, am Dienstag aber am Oberlandesgericht in Innsbruck bestätigt. „Es liegen keine Nichtigkeitsgründe vor. Die Erstrichterin hat eine ausgewogene Beweiswürdigung durchgeführt“, erklärte der Richter. Der Angeklagte habe demnach ohne Betrugs- und Bereicherungsvorsatz gehandelt, hieß es.

Der Mann aus dem süddeutschen Raum kauft, wie berichtet, im großen Stil Münzschrott in Asien. „Er fährt etwa einmal im Monat nach China und kauft in Bausch und Bogen ein“, erklärt Christoph Eberle, Anwalt des Süddeutschen. In seiner Heimat füttert er dann Münzautomaten von Banken und lässt sich das Geld mit vollem Wert überweisen.