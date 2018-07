Gericht legalisiert den Umtausch der Schrotteuros

Für Rechtsanwalt Christoph Eberle ist es ein gewaltiger Erfolg, bei der Münze Österreich gibt man sich wortkarg. Der Prozess gegen einen Deutschen in Feldkirch rund um ein Modell, wie aus altem Schrott in Asien harte Währung in Österreich und Deutschland wird, endete mit einem Freispruch für Herrn H. In erster Instanz wurde der Profiteur des Millionenkarussells (nicht rechtskräftig) vom Verdacht des Betruges freigesprochen.

Wie berichtet, bieten chinesische Firmen alte Euros, Schillinge oder Mark zum Kilopreis an. Die Münzen haben sie aus verschrotteten Wäschetrocknern oder von vergessenen Münzen aus Autowracks. Mancherorts wird vermutet, dass in Asien verschrottete Einzelteile von Euro-Münzen wieder zusammengesetzt werden dafür – das wäre Geldfälscherei.