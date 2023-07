Umstrittene Grundstücksverkäufe: Gemeindebund-Präsident Riedl in der Kritik

Neun Liegenschaften für das Projekt wurden schließlich per Gemeinderatsbeschluss in Bauland umgewidmet. Riedl soll mit dem Verkauf von davon betroffenen Grundstücken rund eine Million Euro verdient haben.

Ins Treffen geführt wurde von den NEOS die Tatsache, dass Riedl im Aufsichtsrat der Niederösterreichischen Versicherung sitze.

Das Unternehmen ist mit 74 Prozent Mehrheitseigentümer des Bauträgers VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG. Kritik an der Optik des Deals gab es zuletzt zudem seitens der Bundes-Grünen sowie via Ö1-Morgenjournal von Gemeindevertretern aus mehreren Bundesländern.