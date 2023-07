In Österreich gaben 5 Prozent der Befragten an, in ihrem Unternehmen mindestens einmal aufgefordert worden zu sein, sich für u.a. ein Geschenk oder einen Gefallen erkenntlich zu zeigen. 88 Prozent machten diese Erfahrung nicht.

Für die Umfrage wurden im Zeitraum zwischen 20. März und 6. April 2023 in den 27 EU-Staaten insgesamt 12.875 Personen zur Korruption in ihrem Land telefonisch befragt, in Österreich waren es 504.