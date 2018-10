U(h)rkompliziert: Die Folgen einer neuen Zeitrechnung

Wie es mit der Zeit in Europa weitergeht, weiß derzeit niemand. Der Ball liegt bei den EU-Staaten. Sicher ist bisher nur eines: Die halbjährliche Umstellung von Sommer- auf Winterzeit und zurück wird abgeschafft. Doch ob dann ständig Sommerzeit herrscht oder dauerhaft die Winterzeit eingeführt wird, das müssen die EU-Staaten entscheiden.

Und da liegt der Haken. „Die meisten Länder haben noch keine klare Position, sie sind einfach noch nicht so weit“, heißt es dazu in Brüssel auf KURIER-Anfrage. Während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes hatte man gehofft, schnell zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Die Slowakei zieht die Winterzeit vor, Österreich dagegen die Sommerzeit, und die Mehrheit der EU-Staaten rechnet erst noch durch: Welche Folgen haben die veränderten Zeiten auf Flug- und Fahrpläne? „Das Ziel ist es jedenfalls, keinen Fleckerlteppich an Zeitzonen zu bekommen“, sagt eine mit den Verhandlungen betraute EU-Beamtin. Klar ist auch: Nur wenn alle EU-Staaten bis allerspätestens April eine gemeinsame Linie gefunden haben, werden die Uhren am Sonntag ein letztes Mal um eine Stunde zurückgedreht. Denn nur dann können EU-Staaten und EU-Parlament das Ende der Zeitumstellung rechtzeitig besiegeln – rechtzeitig vor den EU-Wahlen im Mai. In der von Österreich geleiteten Rats-Arbeitsgruppe ist man optimistisch: „Das kann sich ausgehen.“

Das Thema wird jedenfalls am Montag beim Treffen der EU-Verkehrsminister in Graz diskutiert.