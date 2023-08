Überfall auf Trafik in Graz ist gescheitert

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Trafik in Graz ist es Mittwochabend zu einer Alarmfahndung der Polizei gekommen. Laut Exekutive haben deshalb verstärkte Fahndungsmaßnahmen in Graz und der Umgebung stattgefunden. "Zahlreiche Streifen sind im Einsatz", so die Polizei.

Zu dem Überfall ist es gegen 18 Uhr in einer Trafik in der Mariatroster Straße gekommen. Ein Unbekannter mit einer Faustfeuerwaffe soll laut Polizei versucht haben, die Trafik zu überfallen. Der Mann dürfte allerdings bei dem Vorhaben gescheitert sein. Jedenfalls soll er ohne Beute die Flucht ergriffen haben. Verletzt wurde demnach niemand. Die Ermittlungen in dem Fall liefen Mittwochabend auf Hochtouren.