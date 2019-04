Überfall auf AUA-Maschine: Hintergründe eines Millionenraubs

Mindestens 2,5 Millionen Euro in verschiedenen Währungen, vielleicht sogar zehn. Der Überfall auf eine AUA-Maschine in Tirana am Montagnachmittag entpuppte sich für das kriminelle Überfallskommando zunächst als Goldgriff. Doch weit kamen die Räuber nicht – einer wurde auf der Flucht angeschossen, vier weitere Verdächtige sind in Haft.

Die Männer waren als Steuerfahnder getarnt in den gesperrten Bereich des Flughafens in Tirana eingedrungen und raubten das Geld, das Sicherheitsleute im Laderaum verstauten. Der voll besetzte AUA-Airbus wurde zu diesem Zeitpunkt gerade beladen, der Jet bereits startklar gemacht.

Einige Passagiere dachten bei den maskierten Männern in Kampfanzügen offenbar an eine Polizeiübung. Doch die mit Granaten und automatischen Waffen ausgerüsteten Täter meinten es ernst. Nach rund 800 Metern Flucht trafen sie auf Flughafen-Polizisten.

Beim Feuergefecht kam der Ex-Bankräuber Admir Murataj ums Leben, der 2013 aus einem Gefängnis in Griechenland ausgebrochen war.

Unweit des Tatortes fand die Polizei das zurückgelassene und ausgebrannte Fahrzeug. Die Täter hatten es offensichtlich in Brand gesetzt, um die Spuren zu verwischen. Dennoch wurden später vier Verdächtige festgenommen. Näheres zu deren Identität war vorerst nicht bekannt. Vieles deutet aber auf Insider-Informationen hin.