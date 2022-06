Überfall auf Apotheke: Maskierter forderte Arzneimittel

Ein noch unbekannter Mann hat mit einem Messer bewaffnet am Freitagabend eine Linzer Apotheke überfallen. Der etwa 20-Jährige forderte in oberösterreichischem Dialekt Arzneimittel von einer 52-jährigen Pharmazeutin. Um seine Identität zu verbergen, zog er sich zwei FFP2-Masken über das Gesicht, in die er Sehschlitze geschnitten hatte.

Der Mann soll der Suchtgiftszene angehören. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.