Motorrad gegen Auto: Schwerer Unfall in Kärnten

In Kärnten hat ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag einen Schwerverletzten gefordert. Beim einem Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Pkw auf der Millstätter Bundesstraße wurde der Motorradlenker schwer verletzt, gab die Polizei am Abend bekannt.

Der 50-jährige Motorradfahrer aus Tschechien fuhr gegen 16.30 Uhr in Richtung Dellach. Ein ihm entgegenkommender 55-jähriger Niederländer querte unmittelbar vor ihm die Fahrbahn, um zu einem Parkplatz zu gelangen - dadurch prallte der Tscheche seitlich gegen den Pkw und kam zu Sturz. Der 50-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen, so die Polizei. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.