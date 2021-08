Erneut mehr als 1.200 Neuinfektionen in Österreich

Die vierte Welle scheint sich weiter aufzubäumen. Gestern wurde mit 1.221 neuen Fällen binnen 24 Stunden der höchste Wert seit Anfang Mai erreicht. Aktuelle Prognosen gehen von einem weiteren Anstieg aus. 1.400 Neuinfektionen dürften es am kommenden Mittwoch sein. Auch rechnet das Covid-Prognosekonsortium binnen 14 Tagen mit einer Verdoppelung der Patienten auf Intensivstationen.

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden der gestrige Wert in Österreich mit 1.226 neue Corona-Infektionen gar übertroffen. Zudem gibt es drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 10.760 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt um 594 auf 10.499 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 77,90.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 64.460 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 1,90 Prozent.

In Österreichs Spitälern befinden sich aktuell 290 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung, das sind um drei weniger als am Vortag. 68 Patienten liegen auf einer Intensivstation - das sind um neun mehr als noch tags zuvor.