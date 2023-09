Tunnelsanierungen sorgen für lange Staus auf der A10

Die zu Wochenbeginn gestartete Sanierung der Tunnelkette zwischen Werfen und Golling auf der Tauernautobahn A10 hat am Samstag für lange Staus in beiden Fahrtrichtungen gesorgt. "In Richtung Salzburg muss man mit eineinhalb Stunden Verzögerung rechnen", sagte Harald Lasser vom ÖAMTC Samstagmittag zur APA. Es gebe regen Rückreiseverkehr in Richtung Norden, das führe durch den einspurigen Baustellenbereich zu Staus.

