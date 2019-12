Tunnels fertig: A9 im Gleinalmabschnitt zweispurig freigegeben

Mit der Freigabe der beiden Tunnels des Gleinalm-Abschnitts auf der steirischen Pyhrnautobahn (A9) wird höhere Verkehrssicherheit auf einer unfallträchtigen Strecke herrschen. In einem Festakt mit den Asfinag-Vorständen Josef Fiala und Hartwig Hufnagl sowie LH Hermann Schützenhöfer ( ÖVP) wurden die Strecke "freigegeben". Knapp nach Mittag floss der Verkehr nach sechs Jahren Bauzeit nun zweiröhrig.

Damit ist in der Steiermark der Vollausbau der A9 abgeschlossen - vom Voralpenkreuz in Oberösterreich bis Spielfeld an der slowenischen Grenze ist diese wichtige Verkehrsader ab Freitagmittag durchgehend auf zwei Fahrstreifen und in zwei Röhren befahrbar.

Rund sechs Jahre nach Beginn der Bauarbeiten konnten LH Schützenhöfer und LHStv. Anton Lang ( SPÖ) - bei ihm ressortiert auch der Verkehr - den voll ausgebauten Gleinalmtunnel für den Verkehr freigeben.