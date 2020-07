Tulln: Erstes Messe-Comeback nach der Corona-Sperre

Nachdem die Corona-Pandemie mittlerweile sechs Monate lang alle Messeveranstaltungen unterbunden hat, wird nun in Tulln das österreichweit erste große Messe-Comeback gefeiert. Vom 3. bis 7. September soll dort am Gelände die Gartenbaumesse trotz besonderer Sicherheitsvorkehrungen mit einem fulminanten Programm steigen.

„Es wird eine emotionale Sache. Wir sind sehr froh, dass die Messe überhaupt stattfinden kann. Noch dazu in diesem Stil und in dieser Größe“, ist Wolfgang Strasser, der Geschäftsführer der Messe Tulln, voller Euphorie. 450 Aussteller werden sich präsentieren und nach der schwierigen Zeit ein besonderes Programm zur Rückkehr des Messegeschehens beitragen. Thematisch passt sich dieses dem Krisenmodus an. Prächtige Privatgärten, Regionalität, Gemüse und Obst, aber auch Wellness und Pools vor der Haustüre sind Leitthemen. Weil in der ersten Jahreshälfte wegen Covid-19 neben anderen Messen in Tulln auch die große Oldtimer-Messe flachfiel, gibt es nun bei der Gartenbaumesse eine Oldtimer-Show samt Blumenkorso mit 67 Fahrzeugen in der neuen Donauhalle.