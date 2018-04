Garten Tulln: Die blühende Oase Niederösterreichs

Die Fläche von sieben Hektar ist gleich geblieben. Auch der Grundsatz von „Natur im Garten“, am gesamten Areal auf Pestizide, Torf und chemisch-synthetische Dünger zu verzichten, blieb erhalten. „Es gibt bei uns zum Beispiel auch keinen Frühjahrsfloor , wo dann alle Blumen am Ende weggeworfen werden. Was wir pflanzen, pflegen wir weiter“, erklärt Gruber. War die Gartenschau zu Beginn nur auf zehn Jahre begrenzt, steht schon seit einiger Zeit fest, dass die Garten Tulln langfristig bestehen bleibt. Die Zahlen geben der Entscheidung recht: „Wir haben gleichbleibende, über die Jahre leicht steigende Besucherzahlen“, sagt Gruber. Insgesamt waren es bisher 2,4 Millionen.

Die meisten Besucher sind Tullner oder Niederösterreicher. Aus dem Ausland kommen viele Deutsche und Tschechen. „Inzwischen sind wir ein Vorzeigeprojekt. Wir sind die einzige Gartenschau in dieser Form in Europa“, freut sich Gruber. Auch der Gartentourismus per se wächst. „Ein Gartenbesuch gehört immer öfter zu einem Urlaub dazu. Denn: Garten bringt Entspannung und verlangsamt“, sagt Gruber. Und: Gärten lassen sich schließlich wunderbar inszenieren – und das ist nicht neu, man denke nur an Barockgärten oder jene in England im 17. Jahrhundert.