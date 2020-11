Trotz Corona: Österreicher spenden heuer 750 Millionen Euro

Mit einer dreiviertel Milliarde Euro wird es 2020 in Österreich einen neuen Höchstwert an Spenden geben. Das meiste Geld geht mit je 30 Prozent an Kinder und Tiere. Insgesamt 6,5 Millionen Österreicher haben gespendet, obwohl viele Veranstaltungen coronabedingt ausfallen mussten. Während mit 79 Prozent der Anteil der Spender in Niederösterreich und im Burgenland am höchsten ist, spenden Salzburger, Tiroler und Vorarlberger mit 146 Euro pro Spende durchschnittlich am meisten.

„Spenden sammeln war für viele in diesem Jahr nicht einfach“, sagte Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verband Austria, bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Dennoch werden heuer rund drei Prozent mehr als noch im Vorjahr gespendet. Das liege auch an einer Zunahme der Sicherheit, dass die Spenden wirklich ankommen würden. „Rund zwei Drittel der Spenden gehen an Organisationen, die jährlich von externen Prüfern geprüft werden“, erklärte Lutschinger.