Trocken, sonnig und mild: Das war der Dezember 2024

Der Dezember war im Tiefland Österreichs und auf den Bergen um ein Grad wärmer als ein durchschnittlicher Dezember der Klimaperiode 1991 bis 2020. Das berichtete Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria. „Das ergibt im Tiefland Österreichs Platz 42 in der Reihe der wärmsten Dezember der 258-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen Platz 31 in der 174-jährigen Gebirgsmessreihe.“

Im Vergleich zur Klimaperiode 1961 bis 1990 lag der Dezember im Tiefland um 2,1 Grad und auf den Bergen um 1,9 Grad über dem Mittel. Die höchste Temperatur im Dezember 2024 war 16,4 Grad, gemessen am 16. Dezember in Gleisdorf (Steiermark, 377 Meter Seehöhe) und am 19. Dezember in Kernhof-St. Aegyd (Niederösterreich, 678 Meter).