Schockanrufe: Suche nach weiteren Opfern von falschem Polizisten

Es vergeht so gut wie kein Tag, an dem nicht irgendwo in Österreich ein älterer Mensch von Trickbetrügern abgezockt wird, die ihren Opfern mithilfe von Schockanrufen Geld und Wertgegenstände herauslocken. Vergangene Woche wurde ein sogenannter "Abholer" in Zusammenarbeit der Landeskriminalämter Salzburg, Ober- und Niederösterreich verhaftet.