Trendwende im Kampf gegen Corona: Was uns die Infektionszahlen sagen

4.377 neue positive PCR-Tests gab es von Montag auf Dienstag in Österreich. Das sind zwar etwas mehr Neuinfektionen im Vergleich zum Sonntag, aber wenn man sich die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen zwei Wochen ansieht, so ist ein deutlicher Trend erkennbar.

Am Dienstag der Vorwoche gab es in Österreich 5.984 neue Infektionen. Die Woche zuvor, also nach einer Woche Lockdown light, waren es 6.120 Neuinfektionen.