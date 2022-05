Trends in der Hotellerie: Frühstück bald nur noch aus Automaten?

Kritik am Trend

Neben internationalen Konzern gibt es aber auch noch heimische Erfolgshoteliers wie Georg Imlauer, der in Salzburg Häuser mit 700 Betten führt. Die Gefahr, dass Ketten durch die Pandemie sich noch mehr in Salzburg einkaufen könnten, wie kürzlich ein Hotelberater warnte, sieht er nicht. „Sie sind ja schon da und haben das Angebot auch ein Stück weit internationalisiert. Aber ich glaube, dass der Markt in der Stadt Salzburg mit rund 15.000 Betten gesättigt ist.“

Den Trend zu Klein- oder Kleinsthotels mit wenig Personal sieht er kritisch: „Nachhaltig ist diese Entwicklung jedenfalls nicht.“ Sorgen macht auch ihm die alles beherrschende Personalnot in Tourismus und Hotellerie: „Wenn wir im Sommer in die Volllast gehen können, fehlen in unseren Salzburger Häusern noch 30 Mitarbeiter.“ Aufgeben würden deshalb vermehrt Kollegen in Tourismuszentren am Land. Betriebe reduzieren zum Teil von Halbpension auf Frühstück. Imlauer: „Es darf nicht so weit kommen, dass wir irgendwann zu den Gästen sagen müssen: ,Reservieren Sie Monate vorher im Restaurant oder kaufen Sie sich im Supermarkt eine Jause!‘“