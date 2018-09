Treffunpkt Wien: Zufall, Ziegenkäse und Zusammenhalt

Der Burger hat es Danielle Spera angetan. „Als Vegetarierin finde ich das Angebot genial“, sagt sie. „In Wien gibt es ja leider zu wenig Auswahl an vegetarischen Speisen. Nicht so wie in Israel oder den USA. Da gibt es diese unglaublich kreative Küche, Salate in allen Varianten, das würde ich mir für Wien wünschen.“

Das ist das einzige, das sie an Wien ändern würde. „Ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum die Wiener so große Jammerer sind. Die Stadt ist so bunt, so toll verwaltet, die Öffis, die Müllabfuhr. Wir können das Wasser aus der Leitung trinken. Und gerade in einer Zeit, in der so viele Menschen reisen, sollte uns bewusst sein, in welch glücklicher Lage wir sind, dass wir in Frieden leben dürfen.“

Apropos Frieden. Seit 2016 bietet das Museum spezielle Programme für geflüchtete Personen. „Viele kommen leider mit antisemitischen Vorurteilen. Wir wollen ihnen näher bringen, was es bedeutet hat, in Wien Jude zu sein, dass es auch ein schweres Schicksal war, mit Vertreibung zu tun hatte, mit Ermordung von Familienmitgliedern, dem Verlust von allem, was einem lieb war.“

Natürlich sei in Zeiten, in denen Fremdenhass und Ausgrenzung zunehmen, die Existenz des Jüdischen Museums bedeutsamer denn je. „Die Leistungen der Wiener Jüdinnen und Juden ist vielen zu wenig im Bewusstsein. Deshalb war mir die Ringstraßen-Ausstellung 2015 so wichtig. Diese Straße gäbe es ohne jüdische Beteiligung nicht.“

Auch privat ist Danielle Spera die jüdische Tradition wichtig. Das jüdische Neujahrsfest, das von 9. bis 11. September stattfindet, wird sie im Kreis der Familie feiern. Ihre Kinder, die in Amerika leben, sind dafür extra nach Wien geflogen.