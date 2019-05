Treffpunkt Wien mit Günther Lainer: Bei Backhendl über Wurstsalat

Wurstsalat. Welch widersprüchlicher Name für eine Speise, findet Günther Lainer. Wo Salat doch für gesundes Essen steht, was man vom Wurstsalat ja nur bedingt behaupten kann.

Welch perfekter Name also für sein neues Kabarettprogramm als Duo, das auf den ersten Blick ebenfalls widersprüchlich wirkt: Günther Lainer, der sich als Mensch gewordener Protest gegen den Diätwahn sieht, und Ernährungsberater Christian Putscher mit – wie es im Programmtext heißt – der Figur eines Zehnkämpfers.

Vor dem Auftritt

Kurz vor seinem nächsten Auftritt in Wien (am 8. Mai in der Kulisse) hat der KURIER Günther Lainer zum Mittagessen getroffen. Nicht bei Wurstsalat (der schmeckt ihm gar nicht), sondern bei Backhendl und Vogerlsalat im Woracziczky in Wien-Margareten.